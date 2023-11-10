Байкал вошел в число лучших зимних направлений для путешествий в России
Эксперты составили список лучших направлений для путешествий в ближайший зимний период по России. В топ вошло озеро Байкал, расположенное в Иркутской области. Рейтинг создан по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», передает пресс-служба правительства Приангарья.
«Помимо прекрасного байкальского льда гостей региона этой зимой ждет много других интересных предложений: в календаре события предусмотрены такие мероприятия, как «Зимниада» – большой фестиваль зимних видов спорта, в Байкальске пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Снегомен», в феврале на Ольхоне откроется праздник ледовой скульптуры Olkhon Ice Park», – поделилась идеями для досуга руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.
Помимо этого, в грядущий сезон на Байкале можно будет заняться керлингом и гольфом, покататься на коньках, провести фотосессию в ледяных гротах, нырнуть с аквалангом в прорубь, искупаться в горячем источнике.
Также посетителям предлагается увидеть нерп, совершить паломничество, попробовать национальные блюда, отправиться в квадротур, прокатиться на хивусе или багги.