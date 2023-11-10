Туроператоры рассказали, изменилась ли стоимость бронирования калининградских отелей на Новый год
Бронирование мест размещения на новогодние каникулы в Калининградской области подорожало в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Клопс» рассказали представители рынка.
«Не могу сказать, что повышение значительное: где-то на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать с летним периодом, то рост составил около 5%. Повышение стоимости укладывается в инфляционный рост. Помимо этого, нынешнее изменение цен связанно с высоким спросом на новогодний отдых в Калининградской области и подорожанием ЖКХ, топлива», — отметил генеральный директор туристического агентства «Янтарная мозаика» Андрей Мартынов.
В этом году ожидается особенно большой поток туристов в Калининградскую область, добавил эксперт.
«Многие наши отели, гостевые дома уже давно перешли на динамическое ценообразование: чем больше они заполнен в определённый момент, тем выше цены на оставшиеся номера. Сейчас уже почти всё забронировано», — поделилась руководитель франчайзингового турагентства Anex Tour Екатерина Зотова.
По мнению Екатерины, рост цен на новогоднее бронирование составил около 20% по сравнению с прошлым годом.
«В том году у нас, например, не было такой заполняемости, а сейчас поток увеличился, и с динамическим ценообразованием кажется, что цены сильно возросли, но на самом деле это не так», — высказала свою точку зрения генеральный директор отеля Crystal House Маргарита Звонок.
Новые отели, СПА и высокий уровень сервиса: в развитие туротрасли планируют инвестировать 20 млрд рублей за пять лет.