Изменилась ли стоимость бронирования калининградских отелей на Новый год

«В том году у нас, например, не было такой заполняемости, а сейчас поток увеличился, и с динамическим ценообразованием кажется, что цены сильно возросли, но на самом деле это не так», — высказала свою точку зрения генеральный директор отеля Crystal House Маргарита Звонок.