Россияне раскупили билеты в Краснодар на Новый год

До Нового года осталось более 50 дней, однако билетов на поезда из Петербурга и Москвы осталось мало. Об этом сообщают очевидцы.

По словам журналистов, трудности с наличием билетов начинаются с 27 декабря 2023 года в направлениях из Петербурга, Москвы и Казани.

Например, из столицы можно уехать только в плацкарте 27 декабря, место будет верхнее и сбоку, осталось два билета. Отмечается, что вагонах есть места для людей с ОВЗ, их сопровождающие могут поехать тоже без проблем, но даже такие места есть не на всех рейсах.