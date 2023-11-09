Самые живописные осенние места Петербурга и Ленобласти
Петербургская и ленобластная осени считаются одними из самых красивых не только в России, но и в мире.
Многие туристы приезжают в Северную столицу и соседний регион именно на золотую осень, так как именно в это время года город и окрестности окрашиваются в нежно-золотой цвет.
О том, какие места считаются самыми выразительными, читайте в материале « ФедералПресс ».
Красивые пространства в Петербурге
Петербург славится своими красивейшими набережными, парками и дворцами.
Вот самые живописные места по мнению туристов и горожан:
- набережная реки Карповки,
- парк Екатерингоф,
- особняк графини Марии Клейнмихель,
- Смольный собор,
- Летний сад,
- Михайловский сад,
- Юсуповский сад.
Живописные места Ленобласти
Соседний от Питера регион также может подарить массу эстетического удовольствия тем, кто ценит старинную архитектуру и виды осеннего леса. Вот вам некоторые места на заметку:
- этнопарк «Усадьба Богословка»,
- музей-усадьба «Рождествено»,
- дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»,
- парк Александрия,
- музей-заповедник «Парк Монрепо»,
- усадьба Демидовых.