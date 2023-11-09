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Самые живописные осенние места Петербурга и Ленобласти

Петербургская и ленобластная осени считаются одними из самых красивых не только в России, но и в мире.

Самые живописные осенние места Петербурга и Ленобласти
© Unsplash

Многие туристы приезжают в Северную столицу и соседний регион именно на золотую осень, так как именно в это время года город и окрестности окрашиваются в нежно-золотой цвет.

О том, какие места считаются самыми выразительными, читайте в материале « ФедералПресс ».

Красивые пространства в Петербурге

Петербург славится своими красивейшими набережными, парками и дворцами.

Вот самые живописные места по мнению туристов и горожан:
  • набережная реки Карповки,
  • парк Екатерингоф,
  • особняк графини Марии Клейнмихель,
  • Смольный собор,
  • Летний сад,
  • Михайловский сад,
  • Юсуповский сад.

Живописные места Ленобласти

Соседний от Питера регион также может подарить массу эстетического удовольствия тем, кто ценит старинную архитектуру и виды осеннего леса. Вот вам некоторые места на заметку:

  • этнопарк «Усадьба Богословка»,
  • музей-усадьба «Рождествено»,
  • дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»,
  • парк Александрия,
  • музей-заповедник «Парк Монрепо»,
  • усадьба Демидовых.