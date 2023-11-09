Самые живописные осенние места Петербурга и Ленобласти

Петербургская и ленобластная осени считаются одними из самых красивых не только в России, но и в мире.

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Многие туристы приезжают в Северную столицу и соседний регион именно на золотую осень, так как именно в это время года город и окрестности окрашиваются в нежно-золотой цвет.

О том, какие места считаются самыми выразительными, читайте в материале « ФедералПресс ».

Красивые пространства в Петербурге

Петербург славится своими красивейшими набережными, парками и дворцами.

набережная реки Карповки,

парк Екатерингоф,

особняк графини Марии Клейнмихель,

Смольный собор,

Летний сад,

Михайловский сад,

Юсуповский сад. Вот самые живописные места по мнению туристов и горожан:

Живописные места Ленобласти

Соседний от Питера регион также может подарить массу эстетического удовольствия тем, кто ценит старинную архитектуру и виды осеннего леса. Вот вам некоторые места на заметку: