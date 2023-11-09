Музей археологии в Петропавловской крепости планируют открыть в 2028 году
Музей археологии в Петропавловской крепости планируют открыть в 2028 году. Его расположат в Меншиковом бастионе, а на Охтинском мысе будет создан филиал.
В новом музее будут созданы выставочные пространства, лекторий и, предположительно, открытое фондохранилище. Также здесь будет размещен административный блок.
Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, история появления музея археологии связана с Охтинским мысом. Здесь постоянно ведутся археологические раскопки, ученые сообщают об уникальных находках. Сейчас они хранятся в разных местах, большое количество — в Эрмитаже, однако наблюдается необходимость в создании отдельного музея.
В настоящее время на рассмотрении у Государственного музея истории Санкт-Петербурга находится концепция приспособления Меншикова бастиона под Музей археологии. Ее разработали специалисты архитектурного бюро «Студия 44».
Следующий этап — защита концепции на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Если эксперты вынесут положительное решение, то начнется работа по созданию нового музейного пространства, разработка концепции, вариантов экспозиций, передает газета «Петербургский дневник».