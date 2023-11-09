Музей археологии в Петропавловской крепости планируют открыть в 2028 году. Его расположат в Меншиковом бастионе, а на Охтинском мысе будет создан филиал.

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В новом музее будут созданы выставочные пространства, лекторий и, предположительно, открытое фондохранилище. Также здесь будет размещен административный блок.

Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, история появления музея археологии связана с Охтинским мысом. Здесь постоянно ведутся археологические раскопки, ученые сообщают об уникальных находках. Сейчас они хранятся в разных местах, большое количество — в Эрмитаже, однако наблюдается необходимость в создании отдельного музея.

В настоящее время на рассмотрении у Государственного музея истории Санкт-Петербурга находится концепция приспособления Меншикова бастиона под Музей археологии. Ее разработали специалисты архитектурного бюро «Студия 44».