Эксперт назвал число россиян, ездящих смотреть северное сияние

Туры в северные регионы страны с целью посмотреть на полярное сиянием не пользуются популярностью в РФ, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Он уточнил, что ежегодно турпоездки с этой целью совершают не больше 100 тысяч человек.

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Смотреть полярное сияние едут менее 100 тысяч человек в год. Это не миллионы, как в Краснодарский край, например, который в этом году принимает 19 миллионов отдыхающих. Не поедут 19 миллионов на Север никогда, — сказал собеседник NEWS.ru.

Мкртчян объяснил, что одна из причин такой ситуации заключается в том, что никто не гарантирует туристам что они смогут увидеть сияние, так как оно бывает не так часто. Он привел в пример самое бюджетное направление — Мурманск.

По его словам, в 75% случаев зимой в этом городе облачно, поэтому вероятность застать там полярное сияние составляет всего 25%. То есть за все время поездки можно так и не увидеть это атмосферное явление.

Как правило, туры за северным сиянием небольшие — в среднем 5-6 дней. Все эти дни может быть облачно. К тому же <...> бывает, что оно не случается пару недель. То есть люди приехали один раз, потом второй раз, а никакого северного сияния и близко нет, — добавил вице-президент АТА.