Новые трассы круглый год: рассказываем, как обновится южноуральский курорт

Новые трассы, открытые круглый год: рассказываем, как обновится южноуральский курорт
Горнолыжный курорт «Аджигардак» в Ашинском районе станет круглогодичным. В ближайшие пять лет курорт планируют серьёзно развить. Продолжительность трасс увеличится с 12 до 60 км. Канатных дорог, соответственно, тоже станет больше. Кроме того, в планах построить несколько гостиниц на полторы тысячи номеров в общей сложности.
— Инфраструктура, которая там есть, очень устарела, и она не справляется с тем объемом посетителей, который из года в год прирастает, — рассказал «КП-Челябинск» заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов. — Совместно с корпорацией Туризм.РФ — это компания, которая была создана на федеральном уровне для развития туризма, в настоящее время реализуется проект по многофункциональному курорту «Аджигардак».
Отметим, что строительство пройдёт по проекту реновации курорта «Врата Урала».
Кстати, всего в Челябинской области работает 12 горнолыжных курортов.