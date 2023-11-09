Новые трассы круглый год: рассказываем, как обновится южноуральский курорт

— Инфраструктура, которая там есть, очень устарела, и она не справляется с тем объемом посетителей, который из года в год прирастает, — рассказал «КП-Челябинск» заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов. — Совместно с корпорацией Туризм.РФ — это компания, которая была создана на федеральном уровне для развития туризма, в настоящее время реализуется проект по многофункциональному курорту «Аджигардак».