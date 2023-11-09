Ашинский горнолыжный курорт «Аджигардак» станет круглогодичным
На курорте «Аджигардак» за пять лет планируют построить несколько гостиниц на полторы тысячи номеров, 60 км трасс и развить комплекс канатных дорог.
«Инфраструктура, которая там есть, очень устарела, и она не справляется с тем объемом посетителей, который из года в год прирастает», – рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов «КП-Челябинск».
«Аджигардак» будет меняться по проекту реновации курорта «Врата Урала». В развитии ашинского курорта поучаствует корпорация «Туризм.РФ».