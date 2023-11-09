Эксперт назвал самые недооцененные среди россиян направления для путешествий

Турэксперт назвал самые недооцененные среди россиян направления для путешествий
Россияне всегда стремятся бежать в другие страны, чтобы посмотреть их красоты, а родные места почему-то оставляют без должного внимания. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
«Туристам сложно дать какие-то советы, куда нужно ехать, потому что все ориентируются на собственные интересы и возможности. Но очень недооцененными всегда были и есть субъекты РФ», – отметил собеседник.
Бобылев считает, что россияне должны изучать достопримечательности прежде всего родного края и хотя бы соседних регионов. Это самые недооцененные территории в туристическом плане.