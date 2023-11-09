Тюменский санаторий на Новый год продает путевки по цене отдыха в Дубае

Известный тюменский санаторий на Новый год продает путевки от 235 тысяч рублей без лечения за недельное проживание. Стоимость указали в отделе бронирования. По этой же цене горожанам предлагают на аналогичное количество дней улететь на отдых в Дубай.

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«На новогодние праздники бронирование доступно только от семи дней. Стоимость за двух взрослых с ребенком — 235 тысяч рублей без лечения. Сюда входит проживание, трехразовое питание и посещение спа. Праздничный банкет в эту стоимость не входит», — сообщили в отделе бронирования.

Новогодний банкет гостям санатория придется оплатить отдельно. Всего на территории будут работать три праздничные площадки. Стоимость на одного человека: от пяти до пятнадцати тысяч рублей.