В Сочи появились пляжи для зимнего отдыха

На берегу Черного моря в поселке Дагомыс подготовили пляжи для зимнего отдыха, установили новую парковую мебель и обустроили детские и спортивные площадки. Кроме того, открыты предприятия общепита на открытом воздухе, сообщает KP.RU.

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Пляжи для отдыха в зимний период отметили золотисто-желтыми флагами с пляжным зонтом и надписью «Зимний пляж». Такого рода локаций на побережье Сочи появилось более 30.

Результат работы оценил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Такие проекты в Сочи позволяют привлечь еще больше гостей в наш город и укрепить его экономику. Продолжаем развивать это направление, уделяя особое внимание безопасности и поддержанию порядка на зимних пляжах», — прокомментировл он.