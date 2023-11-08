Подсчитано, сколько стоит отдых на российских курортах на Новый год

Туроператоры предупреждают, что с приближением праздников цены будут расти.

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Россияне активно покупают путёвки на курорты Краснодарского края на новогодние праздники. Туроператоры рассказали, в какую среднюю сумму обойдётся тур в отель на «всё включено» на четыре-пять ночей с захватом Нового года в Сочи, Анапу и Геленджик на двоих без учёта проезда.

Анапа — 85–110 тысяч ₽ на двоих;

Сочи — 90–120 тысяч ₽ на двоих;

Геленджик — 100–140 тысяч ₽ на двоих.

По сравнению с прошлым сезоном туры подорожали на 20–40%. С приближением Нового года цены растут — ближе к праздничным датам цены в топовых отелях могут вырасти ещё на 20%.

Туроператоры сообщают, что сейчас в некоторых отелях действуют скидки раннего бронирования, которые составляют 10–15%.

Самые популярные отели all inclusive на новогодние праздники:

Анапа — Beton Brut 4*, Город Mira Resort & SPA Anapa Miracleon 5*, Movenpick Resort & SPA Anapa in Miracleon 5*, отели Grand Sapphire 4*, Sunmarinn Resort Hotel All Inclusive 4*.

Сочи — «Аква Лоо» 3*, «Аква Град» 4*, City Park Hotel Sochi 4*, Bridge Resort 4* и отели сети «Грейс».

Геленджик — «Метрополь Гранд Отель Геленджик» 5*.

Популярностью у отдыхающих пользуются отели с подогреваемыми и крытыми бассейнами, а также SPA-центрами. Эксперты отмечают, что в первую очередь заканчиваются места на новогодних банкетах.