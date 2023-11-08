Подсчитано, сколько стоит отдых на российских курортах на Новый год

Подсчитано, сколько стоит отдых в Сочи, Анапе и Геленджике на Новый год
Туроператоры предупреждают, что с приближением праздников цены будут расти.
Россияне активно покупают путёвки на курорты Краснодарского края на новогодние праздники. Туроператоры рассказали, в какую среднюю сумму обойдётся тур в отель на «всё включено» на четыре-пять ночей с захватом Нового года в Сочи, Анапу и Геленджик на двоих без учёта проезда.
- Анапа — 85–110 тысяч ₽ на двоих;
- Сочи — 90–120 тысяч ₽ на двоих;
- Геленджик — 100–140 тысяч ₽ на двоих.
По сравнению с прошлым сезоном туры подорожали на 20–40%. С приближением Нового года цены растут — ближе к праздничным датам цены в топовых отелях могут вырасти ещё на 20%.
Туроператоры сообщают, что сейчас в некоторых отелях действуют скидки раннего бронирования, которые составляют 10–15%.
Самые популярные отели all inclusive на новогодние праздники:
- Анапа — Beton Brut 4*, Город Mira Resort & SPA Anapa Miracleon 5*, Movenpick Resort & SPA Anapa in Miracleon 5*, отели Grand Sapphire 4*, Sunmarinn Resort Hotel All Inclusive 4*.
- Сочи — «Аква Лоо» 3*, «Аква Град» 4*, City Park Hotel Sochi 4*, Bridge Resort 4* и отели сети «Грейс».
- Геленджик — «Метрополь Гранд Отель Геленджик» 5*.
Популярностью у отдыхающих пользуются отели с подогреваемыми и крытыми бассейнами, а также SPA-центрами. Эксперты отмечают, что в первую очередь заканчиваются места на новогодних банкетах.
Новогодние каникулы в этом году продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.