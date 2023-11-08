Канатная дорога в Кисловодске перешла на зимний режим работы

Канатную дорогу в Кисловодском национальном парке с сокращением светового дня перевели на зимний режим работы.

«С 08.11.23 канатная дорога Национального парка „Кисловодский“ переходит на следующий режим работы: Нижняя станция — с 10:00 до 16:30, заключительный подъем — 16:30; Верхняя станция — с 10:00 до 17:00, заключительный спуск — 17:00», — сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Канатная дорога соединяет Старый (Нижний) и Горный (Верхний) парки и ведет к смотровой площадке, откуда открываются панорамные виды на горы Кавказа, Кисловодск и окрестности. Ее протяженность составляет 1 743 метра. Канатка была открыта в апреле 1973 года.