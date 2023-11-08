В России появятся новые круглогодичные курорты

Заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов «5 морей и озеро Байкал». В ходе встречи обсуждалось выполнение поручения Владимира Путина по созданию в стране круглогодичных морских курортов.

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«В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест», – отмечает Дмитрий Чернышенко.

Сегодня 4 из 10 проектов расположены на юге России и могут быть интегрированы в общую программу развития этой макротерритории. Среди проектов: «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески», в том числе и проект «Семейные Курорты. Крымская Ривьера» в Республике Крым, расположенные на Черном море, и мега-проект «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

«Развитие туризма – это одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры. Отдельно хочу отметить необходимость уделять внимание развитию туризма в новых регионах», – отметил Марат Хуснуллин.

Примером успешной реализации подобных проектов может служить город Сочи, который стал популярным туристическим направлением. Таким образом, проект «5 морей и озеро Байкал» представляет огромные возможности для развития туризма в России. Это позволит создать новые рабочие места и предложить туристам широкий выбор курортов на разных морских побережьях.