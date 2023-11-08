В России появятся новые круглогодичные курорты
Заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов «5 морей и озеро Байкал». В ходе встречи обсуждалось выполнение поручения Владимира Путина по созданию в стране круглогодичных морских курортов.
«В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест», – отмечает Дмитрий Чернышенко.
Сегодня 4 из 10 проектов расположены на юге России и могут быть интегрированы в общую программу развития этой макротерритории. Среди проектов: «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески», в том числе и проект «Семейные Курорты. Крымская Ривьера» в Республике Крым, расположенные на Черном море, и мега-проект «Новая Анапа» в Краснодарском крае.
«Развитие туризма – это одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры. Отдельно хочу отметить необходимость уделять внимание развитию туризма в новых регионах», – отметил Марат Хуснуллин.
Примером успешной реализации подобных проектов может служить город Сочи, который стал популярным туристическим направлением. Таким образом, проект «5 морей и озеро Байкал» представляет огромные возможности для развития туризма в России. Это позволит создать новые рабочие места и предложить туристам широкий выбор курортов на разных морских побережьях.
Ранее «ФедералПресс» писал, что синоптики рассказали, почему Приморье страдает от ледяного дождя. Такое опасное явление является следствием тепловых аномалий, которые наблюдались на протяжении лета и осени.