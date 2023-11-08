7 оригинальных идей зимнего отдыха на Кавказе

На лыжах и сидя у моря, среди склепов и у подножия спящего вулкана, в горячих источниках и верхом на коне.

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С семьей, друзьями и в гордом одиночестве.

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Планируем зимний отпуск на Кавказе уже сейчас

Кабардино-Балкария: прокатиться на самой высокой канатке в России

«Это Кавказ»

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии уже больше полувека гостеприимно встречает не только любителей экстремальных высот и фрирайда, но и тех, кто предпочитает спокойное катание на фоне живописных пейзажей. А еще здесь на высоте 3 847 метров находится станция «Гарабаши», занесенная в Книгу рекордов России как самая высокая точка в стране, куда можно подняться на гондольной канатной дороге.

От нижней станции на поляне Азау до уникальной точки на спящем вулкане всего полчаса пути (столько занимает поездка с пересадкой на станциях «Старый Кругозор» и «Мир»). В пешей доступности «Гарабаши» есть фотозона у огромного зеркального куба. На самой станции канатки можно отправить открытку близким — там находится самый высокогорный почтовый ящик России.

Ставрополье: принять ванну под открытым небом и продегустировать вина

Кавминводы — это тихий отдых с пользой для здоровья. Города региона знамениты природными источниками и многочисленными санаториями. В Пятигорске их, например, больше десятка и у каждого своя специализация. Для лечебных прогулок в курортном городе оборудовали три десятка километров терренкуров, в том числе на горе Машук. Часть троп проходит через туристические локации, в частности через легендарный Провал с памятником Остапу Бендеру, Эолову арфу и место дуэли Лермонтова.

Туристам также доступны грязелечебницы и нарзанные ванны. Кстати, за водные процедуры не обязательно платить (а вот с противопоказаниями стоит ознакомиться). Неподалеку от Провала расположены Бесстыжие ванны. Температура сероводородной воды в этих термальных источниках на Горячей горе около 40 градусов, поэтому искупаться с отличным видом на город и на Главный Кавказский хребет можно и летом, и зимой. По одной из версий, место получило название из-за курортников, которые в начале прошлого века принимали ванны голышом.

В полутора часах езды от Пятигорска, в центре села Прасковея, расположен винзавод с более чем вековой историей и музей виноделия. Здесь можно увидеть образцы винодельческого оборудования XIX века, разобраться в процессе приготовления вина и коньяка и в сортах винограда, познакомиться с энотекой, а также продегустировать лучшие образцы.

Северная Осетия: наесться традиционных пирогов и погрузиться в Средневековье

Визитные карточки региона — средневековые села и многочисленные святые места. Главный же город Северной Осетии, Владикавказ, отлично подходит как для отдыха после экскурсий в Город мертвых в Даргавсе и прогулок за суровыми стенами самого высокогорного в России Аланского Успенского мужского монастыря, так и для тех, кто даже в отпуске не готов расстаться с урбанистической атмосферой.

В центре Владикавказа, на проспекте Мира, в первозданном виде сохранилось немало особняков начала XX века. Рядом — дом-музей Евгения Вахтангова, старейший на Северном Кавказе Русский академический театр, набережная Терека, парк и знаменитая Суннитская мечеть.

«Закрепить» впечатления от экскурсий обязательно стоит вкуснейшими осетинскими пирогами. Национальное блюдо подают в многочисленных кафе и ресторанах. Хотите блеснуть эрудицией, запоминайте традиционные названия: уалибах (с сыром), картофджын (с картофелем и сыром), кабускаджын (с капустой), цахараджын (с листьями свеклы и сыром), фыдджын (с мясом). В меню местных заведений в сезон также есть пироги, например с черемшой (давонджын) или с тыквой (насджын).

Карачаево-Черкесия: полюбоваться звездами на Архызе

«Это Кавказ»

Конечно же, зимние туристы в Карачаево-Черкесии — это в первую очередь лыжники и сноубордисты, уже оценившие комфорт молодого курорта «Архыз» с его мягким климатом и 27 километрами оборудованных трасс.

Все трассы и канатные дороги Архыза носят космические имена: «Восток-1», «Сириус», «Персеиды», «Стрелка», «Белка», «Квазар», «Гравитация» и так далее. И это не просто красиво, это еще и напоминание, что помимо катания у туристов есть возможность и правда прикоснуться к космосу, побывав в Архызской астрофизической обсерватории, где находится мощнейший телескоп БТА с 6-метровым зеркалом. Карачаево-Черкесия вообще богата на астрономов, здесь есть и частные обсерватории, которые устраивают для туристов ночные наблюдения за звездами.

Дагестан: насладиться теплом в самом южном городе России

Северянам, уставшим от сугробов и мороза, отлично подойдут новогодние каникулы в солнечном Дербенте. Средневековая крепость Нарын-Кала, древнейшая в России мечеть, музей ковров в старом армянском храме, подземные бани, самый крупный в стране мультимедийный фонтан, новая набережная, винные подвалы, отличная кухня и знаменитый дербентский коньяк — от такого отдыха точно не заскучаешь.

А если захочется выйти за городские стены, можно поехать еще южнее — к экраноплану «Лунь» или же взобраться на бархан Сарыкум, полюбоваться Сулакским каньоном или отправиться в горы — теплая дагестанская зима позволяет такие путешествия.

Ингушетия: подняться на самую высокую башню Кавказа

«Это Кавказ»

В самом маленьком регионе России, в самой молодой региональной столице стоит самая высокая башня Кавказа — это 100-метровая Башня Согласия в Магасе. И лифта в ней нет, так что подняться на нее — само по себе приключение. Зато со смотровой площадки открывается потрясающий вид на город и горный хребет, а внутри башни вас ждут музейные экспозиции и интересные фотозоны.

Но, конечно, Ингушетия — это не только Магас. Самое популярное туристическое направление в республике — Джейрахский район с его башенными комплексами. Ну, а зимой, конечно же, стоит посетить «Армхи» — маленький горнолыжный курорт с пологими трассами и большими спортивными бассейнами с родниковой водой.

Чечня: покататься на лыжах в Ведучи

Чеченский горнолыжный курорт «Ведучи» совсем юный, все еще строящийся, но, как и все стройки в республике, очень амбициозный — здесь все делается в соответствии с мировыми стандартами, при этом в облике курорта сохранен стиль национальной башенной архитектуры.

Особенно здесь понравится детям: помимо учебного склона тут есть детский парк с маленькими трамплинами, арками и фигурами для виражей.