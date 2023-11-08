На побережье между Балтийском и Приморском появится кемпинг

«К Сергею Мельникову обратился молодой предприниматель с желанием обустроить кемпинг на 40 мест в районе посёлка Павлово. Глава администрации дал поручение сформировать четыре площадки около 3 га каждая и отыграть право их пользования для размещения кемпинга на электронном аукционе», — пояснили в администрации.