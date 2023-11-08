На побережье между Балтийском и Приморском появится кемпинг
На побережье моря в районе посёлка Павлово, расположенного между Приморском и Балтийском, хотят обустроить кемпинг. Информация об этом размещена на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«К Сергею Мельникову обратился молодой предприниматель с желанием обустроить кемпинг на 40 мест в районе посёлка Павлово. Глава администрации дал поручение сформировать четыре площадки около 3 га каждая и отыграть право их пользования для размещения кемпинга на электронном аукционе», — пояснили в администрации.
Обустройство кемпингов и глэмпингов поможет решить проблему загруженных гостиниц в Калининградской области, полагают власти. На создание модульных отелей в этом году регион получил 391,5 млн рублей из федерального бюджета, в 2024-м — 132,1 млн. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.