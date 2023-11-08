Новый курорт под Янтарным должен стать «дофаминовой фабрикой»

Мы на федеральном уровне предложили проект большого, интегрированного в культуру и экономику области курорта. По нашим планам, это даст возможность нам удвоить количество туристов, которое мы у себя принимаем. В этом году мы прогнозируем больше 2 млн, соответственно, ещё 2 млн вот этот интегрированный курорт даст нам возможность принять, в том числе в круглогодичном формате. <...> Минимальная оценка санаторно-курортной части, то есть создания самих мест размещения, — более 110 млрд рублей, а общая оценка той части, которую мы разрабатываем с «Туризм.РФ», — порядка 300 млрд рублей инвестиций в строительство и развитие. У нас есть консультанты, которые нас научили интересному словосочетанию — создать «дофаминовую фабрику», место, в которое люди приезжают из раза в раз, чтобы повторить свои положительные ощущения, снова «напитаться» балтийским отдыхом», — рассказал губернатор.