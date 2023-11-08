Туристам советуют отдыхать этой осенью в теплом Волгограде

Эксперты сервиса tutu рассказывают россиянам, как построить маршрут по городу на Волге, чтобы не упустить ни одной его детали.

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Если вы не успели слетать отдохнуть куда-нибудь в бархатный сезон, не торопитесь расстраиваться. В России много место, где даже в ноябре можно насладиться теплом и солнцем.

Одно из таких мест – Волгоград. Свое путешествие по городу можно начать с Центральной набережной. Здесь вы увидите множество памятников, Танцующий мост, историческое здание водокачки, речной вокзал и светомузыкальный фонтан. А через Аллею Героев вы сможете попасть на площадь Павших Борцов.

Конечно же, находясь в Волгограде, ни в коем случае нельзя упускать возможность посмотреть на статую «Родина-мать». Скульптура – центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. От главной достопримечательности города у вас точно захватит дух.

А добраться до Мамаева кургана можно на необычном транспорте – метротраме. Это такой интересный гибрид метро и трамвая.

Если удастся провести в городе более одного дня, стоит съездить в музей-заповедник «Старая Сарепта» и покататься на речном теплоходе.