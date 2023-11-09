Пассажирке «Уральских авиалиний» пришлось выбросить свой чемодан в аэропорту

Инцидент с ручной кладью снова произошел у «Уральских авиалиний», на этот раз в аэропорту Адлера. Тринадцатилетней девочке, возвращавшейся с выступления с танцевальным коллективом, не разрешили пронести в салон самолета чемодан. О ситуации рассказал в соцсетях ее отец.

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По мнению представителя авиакомпании, чемодан помещался в калибратор не свободно, а с усилием. На опубликованном видео можно увидеть, что ручная кладь действительно погрузилась в устройство лишь после того, как ее туда затолкала женщина, сопровождающая подростков.

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При этом когда девочка летела из Пулково в Сочи, никаких проблем с тем же самым чемоданом не возникло, сотрудники «Уральских авиалиний» беспрепятственно пропустили его через контроль .

В аэропорту Адлера руководители детской студии какое-то время спорили с представителем авиакомпании, пытались доказать, что ручная кладь соответствует нормативам, но безуспешно. На просьбу показать свой бейдж с именем, дать возможность его заснять сотрудница перевозчика ответила отрицательно.

Подростку предложили просто выбросить свой чемодан, она так в итоге и сделала, а содержимое раздала товарищам по коллективу.

После того как отец девочки обратился в СМИ, в «Уральских авиалиниях» заявили, что проводят проверку инцидента. В авиакомпании сообщили, что устройства для проверки габаритов ручной клади во всех аэропортах одинаковы. Но «если в пластиковый чемодан попытаться уместить лишние вещи, он поменяет форму и увеличится в размерах». Тем не менее чемодан ребенку пообещали вернуть.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» редакции TourDom.ru пояснили, что ручная кладь должна свободно размещаться в калибраторе, включая колеса, карманы, замки и прочую фурнитуру. «Если она соответствует требованиям авиакомпании, пассажира не заставляют платить за негабарит и конфликтных ситуаций не возникает».

В течение нескольких месяцев нарекания пассажиров вызывала работа представителя «Уральских авиалиний» в аэропорту Домодедово Ильдара Латыпова. Они утверждали, что сотрудник грубит, требует заплатить штраф за превышенные нормы габаритов сумок, которые на самом деле соответствуют требованиям перевозчика.

В ответ на жалобы в авиакомпании пояснили, что в части контроля ручной клади Латыпов действовал согласно Федеральным правилам и внутренним регламентам «Уральских авиалиний». Однако разъяснительную беседу по этике общения с пассажирами со своим представителем все-таки провели.