Названы самые недорогие горнолыжные курорты РФ

В России начинается горнолыжный сезон. Портал OneTwoTrip опубликовал список недорогих горнолыжных курортов.

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«В Красной Поляне можно забронировать отель в среднем за девять тысяч рублей за ночь. Гостиницы, расположенные ближе к склонам, стоят дороже», – говорится в сообщении.

Немного бюджетнее удастся найти жилье в селе Эсто-Садок, где цена – около семи тысяч рублей.

Эксперты напоминают, что кататься на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» можно с декабря по март.

«Шерегеш» достаточно известен не только в Западной Сибири, но и по всей РФ. По популярности горнолыжный комплекс уступает лишь сочинским курортам. Сезон на «Шерегеше» длится с ноября по март. Средняя стоимость номера – семь тысяч рублей за ночь. Можно немного сэкономить, если поселиться в одноименном поселке в пяти километрах от трасс.

В Карачаево-Черкесии популярен «Домбай». Курорт славится длинным сезоном с ноября по апрель. Цена номера в гостинице составляет в среднем 6,8 тысячи рублей в день. Немного дешевле, в 6,5 тысячи, обойдется гостиница в «Архызе».

В Приэльбрусье находятся два курорта – «Эльбрус» и «Чегет». Кататься там можно с ноября по май. Номер в гостинице в среднем стоит 7,6 тысячи рублей в сутки. На Урале среди сноубордистов и горнолыжников популярен курорт «Абзаково». Стоимость проживания там – примерно 3,5 тысячи рублей за ночь. Покорять склоны можно с ноября по май, однако у комплекса небольшой перепад высот, катание не для поклонников экстремальных развлечений.