Подборка отелей в Калининграде: подороже и подешевле

Последние годы Калининград стабильно попадает в топ-10 самых популярных внутренних направлений для туризма. В регион едет всё больше и больше людей. И самый важный и первый вопрос, которым задается любой путешественник: а где остановиться?

© Unsplash.com

В статье рассказываем, какие отели есть в Калининграде.

Видео дня

Гостиниц в Калининграде много, причём на самый разный вкус и кошелек. Есть фешенебельные роскошные отели, есть необычные арт-гостиницы, скромные хостелы. Жильё можно найти практически в любом районе города: и в центре, и на окраинах.

В основном, в Калининграде представлены трёхзвездочные отели. Найти жильё и забронировать можно на любом популярном сервисе бронирования: Островок, Яндекс Путешествия, 101hotels, Tutu, OneTwoTrip. Там же можно найти квартиру, апартаменты или коттедж.

Отели в Калининграде подороже:

1. Кайзерхоф

Современный четырехзвездочный отель, расположенный в туристическом центре Калининграда — в Рыбной деревне. Есть разные варианты размещения: классические стандартные номера, люксы и даже панорамный люкс с огромными окнами. В отеле есть небольшой бассейн и спа-центр.

Цены: от 8 000 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

2. CrystalHouse Suite

Роскошная «пятерка», расположенная в центре Калининграда, недалеко от Кафедрального собора. В отеле есть крытый бассейн, SPA и фитнес-центр, бар и два ресторана. Отлично подойдет семьям с детьми: есть игровая площадка, детский клуб, предоставляются услуги няни. Возможно размещение с домашними животными. Это апарт-отель, поэтому стандартных двухместных номеров нет. Зато есть большие «сьюты», рассчитанные на 3-ех и более человек.

Цены: от 13 000 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

3. Radisson Blue Kaliningrad

Комфортабельный четырехзвёздочный отель-представитель международной сети Radisson. Расположен в самом центре Калининграда — на площади Победы. Возможно проживание с животными. Вариант для бизнесменов и предпринимателей: в отеле есть бизнес-центр, конференц-зал, 10 переговорных, коворкинг. Есть стандартные номера на двоих, люксы и президентский люкс.

Цены: от 9 900 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

Отели в Калининграде подешевле:

Варианты чуть скромнее предыдущих, по средней цене. Таких вариантов расположения в Калининграде также немало.

1. Мартон Пелас

Четырехзвездочный отель, расположенный в пяти минутах от Южного вокзала, от которого ходят поезда дальнего расстояния и автобусы в аэропорт «Храброво». Ремонт в отеле скромный, не самый новый, но номерной фонд держат в чистоте. Подойдет для тех, кто едет в командировку на пару дней.

Цены: от 3 990 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

2. Риверсайд

Трехзвездочный отель со свежим ремонтом. Расположен достаточно далеко от центра, до основных достопримечательности придется добираться на транспорте, зато неподалеку «Ростех арена» — будет удобно ходить на футбол. Есть открытый бассейн, но его работа зависит от погоды. Разные варианты номеров: стандартные двухместные, улучшенные, категории «комфорт» и люксы.

Цена: от 3 000 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

3. Европа

Гостиница, расположенная в одноименном торговом центре в самом сердце города. Рядом — площадь Победы, вокруг магазины, кафе и рестораны, Северный вокзал, с которого удобно добираться до моря. Большой номерной фонд: есть обычные двухместные номера, есть люксы и апартаменты.

Цена: от 4 500 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

Хостелы в Калининграде

В Калининграде широкий выбор скромных, но уютных и чистых хостелов. Комнату или кровать можно найти во всех исторических районах города. Есть обычные хостелы с простым ремонтом, а есть креативные и молодежные, с интересной концепцией.

1. Арт-хостел Толстой

Креативный молодежный хостел со стильным дизайном. Расположен в центре города, на улице Комсомольской, бывшем историческом районе Хуфен. Возможно размещение с питомцами. На первом этаже есть уютное арт-кофе, где можно выпить чашечку кофе в гамаке или на летней террасе. Разные варианты размещения: есть возможность снять койку в 8-ми местном номере, двухместный номер на двоих и даже апартаменты в оранжерее.

Цена: от 1 000 рублей за ночь, точная цена зависит от сезона и типа размещения.

2. Хостел Fox

Хостел расположен в самом центре города, рядом площадь Победы, в 15 минутах — остров Канта. Подойдет для неразговорчивых интровертов — это капсульный хостел. Есть даже двухместные капсулы. Дизайн простой, но уютный, выполненный в ярких цветах.

Цена: от 1 800 рублей за одноместную капсулу, точная цена зависит от сезона.

3. Хостел Suffix

Хостел с современным стильным дизайном и свежим ремонтом. Расположен на берегу реки Преголя, вид из окна — на воду. Совсем недалеко от хостела Музей мирового океана, можно дойти пешком до острова Канта. Есть и общие номера, есть и семейные апартаменты. Отлично подойдет тем, кто едет в командировку — у хостела есть компьютерная зона с современными ноутбуками, постояльцы могут пользоваться ей в любое время.