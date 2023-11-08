На курорте "Роза Хутор" объяснили длинные очереди у канатных дорог

Все канатные дороги на курорте "Роза Хутор" закрыты до конца ноября, кроме одной – Стрелы. Сейчас очередей нет, но в выходные людей больше, сообщили РИА Новости в call-центре курорта.

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До этого в Сети появилось видео, на котором были запечатлены длинные очереди у канатных дорог "Розы Хутор". В пресс-службе курорта тогда предположили, что видео было архивное, снятое, возможно, в минувшие праздники.

Оператор call-центра рассказала, что все канатные дороги в данный момент закрыты на профилактику. Работает только Стрела, расположенная на высоте 1,6 тысячи метров. Она отметила, что профилактические работы закончатся только в конце ноября.