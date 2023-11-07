Аэропорт Геленджика могут открыть

Росавиация изучит возможность открытия аэропорта Геленджика. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации.

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«Существует аналогичный курс взлета во Внуково, где 5–7 раз в сутки возникает проблема соблюдения траектории взлетов», – цитирует Ядрова «Интерфакс».

Уточняется, что рассмотрят снятие ограничений на взлет в сторону Маркотхского хребта.

С 2022 года аэропорты Краснодарского края закрыты из-за боевых действий на Украине, работает только воздушная гавань в Сочи. Известны случаи, когда самолеты, прилетающие в Геленджик, из-за ветра вынуждены были приземляться в Анапе.