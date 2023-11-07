Аэропорт Геленджика могут открыть
Росавиация изучит возможность открытия аэропорта Геленджика. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации.
«Существует аналогичный курс взлета во Внуково, где 5–7 раз в сутки возникает проблема соблюдения траектории взлетов», – цитирует Ядрова «Интерфакс».
Уточняется, что рассмотрят снятие ограничений на взлет в сторону Маркотхского хребта.
С 2022 года аэропорты Краснодарского края закрыты из-за боевых действий на Украине, работает только воздушная гавань в Сочи. Известны случаи, когда самолеты, прилетающие в Геленджик, из-за ветра вынуждены были приземляться в Анапе.
С 2018 года воздушная гавань в Геленджике принадлежит группе ВТБ. Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы – «Аэродинамике». Ранее рассматривалась возможность открытия аэропорта в Краснодаре, но он остается нерабочим для гражданских перелетов.