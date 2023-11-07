Поезд Деда Мороза отправится в более 80 городов России

Этой зимой поезд Деда Мороза заглянет в более 80 российских городов, сообщает “РИА Новости”.

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Поезд Деда Мороза порадует детей развлекательной праздничной программой. На малых станциях будут показывать более короткие программы, а на больших – полноценные представления с посещением поезда по билетам. За весь путь поезд Деда Мороза преодолеет расстояние в 32 тысячи километров.

Каждый год состав поезда обновляется, предлагая новые вагоны с развлечениями для детей. В 2023 году в поезд добавятся “вагон-приемная” Деда Мороза, а также вагон “сказочная деревня”, где будут проводиться игры и квесты, и “вагон-сцена” для кукольных представлений.

В “вагоне-лавке” все желающие смогут приобрести сувениры, а в “вагоне-ресторане” и “вагоне-буфете” дети смогут попить чай и перекусить.