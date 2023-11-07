Туристы раскупили номера в отелях у Кремля на Новый год

До Нового года остается почти 2 месяца, но в московских гостиницах премиум-класса в пешей доступности от Кремля уже нет в наличии некоторых видов номеров.

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В частности, в престижном «Национале» 5*, расположенном в нескольких шагах от Кремля, на популярные даты с 31 декабря по 2 января раскуплены все стандарты, студии и полулюксы. Доступны для бронирования лишь три президентских люкса по цене 380 тыс. руб. на двоих. В стоимость входит посещение фитнес-центра и бассейна с видом на город. Завтрак не включен.

Новогодний банкет тоже придется оплатить отдельно – 75 тыс. руб. Детям до 12 лет посещение со скидкой – 35 тыс. руб.

Самые простые номера площадью 40 кв. м разобраны на Новый год в отеле Four Seasons Hotel Moscow 5*. Пока еще можно заказать «гранд премьер кинг» за 210 тыс. руб. на двоих. Питание за эти деньги не предусмотрено.

Банкет в Four Seasons стоит 150 тыс. Собравшимся покажут сказку «Снежная королева» в ресторане с видом на Красную площадь и подарят сертификат на посещение спа.

Впрочем, если выбрать улицы подальше, то цены падают в разы. В гостинице «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» 5* на Ленинградском проспекте стандартные комнаты с большой двуспальной кроватью доступны по цене 30,6 тыс. руб. за две ночи с 31 декабря. В стоимость входит посещение сауны и бассейна. Банкет обойдется от 35 до 65 тыс. Перед гостями выступят Валерия и казачий ансамбль.