В центре Назрани открылась Зона отдыха для туристов

В центральной части Назрани появилась новая кемпинг-зона, на территории которой могут отдохнуть туристы и местные жители. Место отдыха оборудовано специальными площадками для барбекю и уютными беседками.

«Новая зона отдыха для туристов рядом с городским прудом обустроена по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"», - сообщил собеседник агентства.

Албаков также проинформировал, что регион получил субсидию в размере около 80 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию проекта. Сумма общей поддержки, в том числе средств регионального софинансирования, составила порядка 81 миллиона рублей.