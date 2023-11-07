После бархатного сезона: россиянам назвали лучшие места для путешествий в ноябре
В России есть регионы, где в ноябре наблюдается благоприятная погода для отдыха, что делает их привлекательными для посещения. Эксперты сервиса Tutu.ru поделились рекомендациями с «Газетой.Ru», назвав города для путешествий в конце осени.
«Города Астрахань и Дербент назвали лучшими для путешествий в ноябре», – говорится в сообщении.
Один из таких городов – Астрахань. Отмечается, что мегаполис порадует туристов достопримечательностями, живописной набережной и ресторанами с кухней. В ноябре снега здесь еще нет, а температура воздуха выше нуля.
Волгоград представляет отличную альтернативу для ноябрьского отдыха. Эксперты советуют посетить Мамаев курган и насладиться поездкой на метротрамвае.
Еще один вариант – Краснодар. Отмечается, что южный город удивит ухоженными парками, старинными купеческими домами и уютными ресторанами. Особенно выделяют парк «Краснодар», созданный по проекту немецкого архитектурного бюро.
Сочи и Геленджик заслуживают внимания, считают аналитики. Геленджик славится как один из самых солнечных городов России, где в среднем бывает около 250 ясных дней в году. Там находится самая длинная прибрежная прогулочная зона в Европе.
Последним городом, который советуют посетить поздней осенью, является Дербент. В ноябре здесь сохраняется относительно теплая погода, даже ночные температуры держатся выше нуля.