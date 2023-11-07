Россиянам назвали лучшие места для путешествий в ноябре

В России есть регионы, где в ноябре наблюдается благоприятная погода для отдыха, что делает их привлекательными для посещения. Эксперты сервиса Tutu.ru поделились рекомендациями с «Газетой.Ru», назвав города для путешествий в конце осени.

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«Города Астрахань и Дербент назвали лучшими для путешествий в ноябре», – говорится в сообщении.

Один из таких городов – Астрахань. Отмечается, что мегаполис порадует туристов достопримечательностями, живописной набережной и ресторанами с кухней. В ноябре снега здесь еще нет, а температура воздуха выше нуля.

Волгоград представляет отличную альтернативу для ноябрьского отдыха. Эксперты советуют посетить Мамаев курган и насладиться поездкой на метротрамвае.

Еще один вариант – Краснодар. Отмечается, что южный город удивит ухоженными парками, старинными купеческими домами и уютными ресторанами. Особенно выделяют парк «Краснодар», созданный по проекту немецкого архитектурного бюро.

Сочи и Геленджик заслуживают внимания, считают аналитики. Геленджик славится как один из самых солнечных городов России, где в среднем бывает около 250 ясных дней в году. Там находится самая длинная прибрежная прогулочная зона в Европе.