Туроператоры сообщили о смене формата отдыха в санаториях на праздники

«Эта особенность уже пятый год где-то — на Рождество, на каникулы санаторно-курортный комплекс меняет свой формат отчасти. Не просто лечебные, а в большей степени оздоровительные услуги. Досуг, празднование, бассейны, релакс, что можно сделать за семь-десять дней. Стандартные пакеты предлагаются, они отличаются от традиционных санаторно-курортных, но очень востребованы. Во всех регионах это повсеместно реализуется. Начало положил Краснодарский край, но сейчас это везде практикуется».