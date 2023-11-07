Туроператоры сообщили о смене формата отдыха в санаториях на праздники

Туроператоры сообщили о смене формата отдыха в санаториях на новогодние праздники
В начале января больший упор сделан не на лечебные процедуры, а на досуговые мероприятия.
Такая тенденция в России началась ещё пять лет назад, рассказал радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Эта особенность уже пятый год где-то — на Рождество, на каникулы санаторно-курортный комплекс меняет свой формат отчасти. Не просто лечебные, а в большей степени оздоровительные услуги. Досуг, празднование, бассейны, релакс, что можно сделать за семь-десять дней. Стандартные пакеты предлагаются, они отличаются от традиционных санаторно-курортных, но очень востребованы. Во всех регионах это повсеместно реализуется. Начало положил Краснодарский край, но сейчас это везде практикуется».
Ранее Барзыкин назвал самые популярные туристические маршруты в новогодние праздники. В тройке лидеров черноморское побережье, Московский регион, а также Санкт-Петербург. По сравнению с прошлым годом количество бронирований увеличилось, отметил вице-президент РСТ.