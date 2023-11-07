На Сахалине заработал агрегатор всех туристических предложений региона

На платформе online.gosakhalin.ru, по словам заместителя начальника отдела туризма и формирования турпродукта сахалинского Туристско-информационного центра (ТИЦ) Андрея Кафкана, предоставлены удобные возможности, которые существенно упрощают поездки туристов.

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Ресурс создан в первую очередь для сбора всех туристических предложений на территории Сахалинской области. Было собрано множество предложений от туроператоров, экскурсионных бюро и индивидуальных предпринимателей в одном месте, пояснил Кафкан.

Он отметил, что главная цель состоит в предоставлении возможности людям ознакомиться с разнообразными предложениями на едином портале, вместо того чтобы искать информацию на различных веб-ресурсах.

Это позволяет жителям и гостям Южно-Сахалинска создавать маршруты без лишних звонков или поиска на множестве веб-ресурсов, добавил он.

Ресурс также позволяет туристам выбрать тур по своим предпочтениям и бюджету.