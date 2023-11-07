«Бородатые леса» на Курилах показали на фото
Необычную растительность в лесах курильского острова Кунашир показали на фото. Соответствующими кадрами поделилась гид Оксана Ризнич в Telegram.
На снимке запечатлена густая уснея, или лесная борода, — вечнозеленый лишайник, который украшает заболоченные ельники данной местности. «У нас бородатые леса!» — отметила автор поста.
Уснея считается самым заметным курильским лишайником, наиболее распространенный вид — уснея длиннющая. Она свисает с ветвей хвойных деревьев, в ее «бородах» селятся насекомые. В свою очередь мелкие животные и птицы используют лишайники для обустройства нор и гнезд. Кроме того, уснея помогает удерживать влагу и участвует в круговороте важных химических веществ.
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