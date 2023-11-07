«Бородатые леса» на Курилах показали на фото

Уснея считается самым заметным курильским лишайником, наиболее распространенный вид — уснея длиннющая. Она свисает с ветвей хвойных деревьев, в ее «бородах» селятся насекомые. В свою очередь мелкие животные и птицы используют лишайники для обустройства нор и гнезд. Кроме того, уснея помогает удерживать влагу и участвует в круговороте важных химических веществ.