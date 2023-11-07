Что обязательно стоит посетить в путешествии по Уралу

Ярославская журналистка Влада Красоткина, побывавшая в Свердловской области, рекомендует через издание «76.ру» туристам посетить не только Екатеринбург, но и окрестности, особенно национальный парк «Зюраткуль», который, по ее мнению, является лучшим местом в ее жизни.

© Aleksandr Chazov/wikipedia.org

В своей статье она поделилась восторженными эмоциями от этого национального парка, описывая его как невероятное сочетание небесного и земного. По ее словам, поездка на Белую гору и гору Качканар, несмотря на удаленность, стоит того. Она описала восхождение на гору как увлекательное путешествие через сказочный и мистический лес, а окружающую природу — живописной и впечатляющей.

Путешественница выразила восхищение видом с вершины, где границы между землей, озерами и небом кажутся стиравшимися, создавая впечатление единства. Посещение Карабаша, который она назвала «адом на Земле», оставило у нее мрачные впечатления. Она отметила окраску неба от промышленных выбросов и увиденные желтые водоемы. Сам город давно уже считается самым грязным на Земле.