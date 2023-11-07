Туристический кластер «Усадьба Левашовых» откроют в Воскресенском районе

Туристический кластер «Левашовское Поветлужье» планируется создать в деревне Галибиха Воскресенского района. Об этом сообщает АНО «АСИРИС».

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В рамках развития музея-заповедника на его территории предлагается создать усадебный парк с малыми архитектурными формами и хозяйственными постройками аутентичного функционала, в том числе ледником для хранения скоропортящихся продуктов, конюшнями для организации конных прогулок и оранжереями.

В «Доме приказчика» авторы проекта планируют создать «АРТ-дачу», в «Валерином доме» — ресторан русской кухни и конференц-зону, в «Славином доме» — отель, в «Доме Дельвига» — интерактивное музейное пространство, а в «Господской бане» — аутентичный СПА-комплекс. В самом доме усадьбы проектировщики рассчитывают разместить Центр гостеприимства музея-заповедника.

Неподалеку от комплекса предлагаться создать огород, контактный зоопарк, ягодную ферму, глэмпинг, детскую площадку и спорт-комплекс, оборудованные спуски к реке и причалы для сплавов, экотропы, исторические каскадные пруды для рыбалки.

В первую очередь на территории усадьбы планируется открыть «АРТ-Дачу», где смогут остановиться художники, архитекторы, литераторы и предприниматели, которые принимают участие в развитии проекта и района. Они должны будут проводить тематические мероприятия, а также передавать музею свои работы.