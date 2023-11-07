Туристический кластер «Усадьба Левашовых» откроют в Воскресенском районе
Туристический кластер «Левашовское Поветлужье» планируется создать в деревне Галибиха Воскресенского района. Об этом сообщает АНО «АСИРИС».
В рамках развития музея-заповедника на его территории предлагается создать усадебный парк с малыми архитектурными формами и хозяйственными постройками аутентичного функционала, в том числе ледником для хранения скоропортящихся продуктов, конюшнями для организации конных прогулок и оранжереями.
В «Доме приказчика» авторы проекта планируют создать «АРТ-дачу», в «Валерином доме» — ресторан русской кухни и конференц-зону, в «Славином доме» — отель, в «Доме Дельвига» — интерактивное музейное пространство, а в «Господской бане» — аутентичный СПА-комплекс. В самом доме усадьбы проектировщики рассчитывают разместить Центр гостеприимства музея-заповедника.
Неподалеку от комплекса предлагаться создать огород, контактный зоопарк, ягодную ферму, глэмпинг, детскую площадку и спорт-комплекс, оборудованные спуски к реке и причалы для сплавов, экотропы, исторические каскадные пруды для рыбалки.
В первую очередь на территории усадьбы планируется открыть «АРТ-Дачу», где смогут остановиться художники, архитекторы, литераторы и предприниматели, которые принимают участие в развитии проекта и района. Они должны будут проводить тематические мероприятия, а также передавать музею свои работы.
Всего работы по сохранению объектов усадьбы обойдутся примерно в 170 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации для «Валерина дома», «Славина дома», «Дома Дельвига» требуется по 5 млн рублей, на строительно-монтажные работы для «Дома Дельвига» и «Славина дома» — по 35 млн рублей, для «Валерина дома» — 45 млн рублей, а для «Дома приказчика» — 40 млн рублей.