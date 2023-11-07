Топ субъектов, из которых туристы приезжают в Новосибирскую область

Минэконом назвал топ субъектов, из которых туристы приезжают в регион. Об этом в ответ на запрос "РБК Новосибирск" сообщили в Минэкономразвития региона.

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Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, а также Томская и Омская области вошли в топ российских регионов, откуда туристы приезжают в Новосибирскую область.

Согласно данным маркетинговых исследований, средний возраст новосибирского туриста составляет 40 лет, а средний доход - 70 тыс. рублей в месяц. Женщины составляют 53% всех туристов, в то время как мужчины - 47%.

Преимущественно путешествия совершаются с целью делового или культурно-познавательного туризма.