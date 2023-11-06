«Чудо света»: в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный фестиваль

В Санкт-Петербурге начался ежегодный фестиваль «Чудо света». Это масштабное световое шоу, которое превратило Петропавловскую крепость в мультимедийный экран. Стены буквально оживают под лучами проекторов. Корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова продолжит.

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Самые масштабные световые картины на стенах Нарышкина бастиона. Научно-популярное, красочное ЗD-шоу. Посвящено оно Дню народного единства и началу работы Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

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«Эмоции просто отличные, бомбовые, все понравилось!»; «А главное, прошу заметить, в прошлом году я был тоже здесь. Сегодня я с пополнением – с братом. Мы приехали специально из Москвы на это замечательное мероприятие. Очень рады, приедем и в следующем году», – сказали зрители.

На фестивале более 20 световых инсталляций. Одни имеют сюжетные линии, другие просто знакомят с прекрасным. Вот, например, картинная галерея с ожившими полотнами. Работы созданы при помощи нейросети.

«Нейрохудожник – это новая творческая профессия, когда художник и искусственный интеллект выступают как соавторы и создают произведения. Мы собрали топовых российских художников и молодых», – рассказала арт-директор фестиваля Серафима Титова.

А этот портал разместили в арке невских ворот Петропавловки. Знаменитая крепость сама словно соавтор фестиваля. Вот на Петровских воротах ожили и зашептались скульптуры Благоразумия и Храбрости. В этот раз «Чудо света» представляет и редкое – VR-направление. Художница в виртуальной реальности воссоздала самый маленький памятник Петербурга – Чижика-Пыжика.

«Я держу в руках контроллеры и при их помощи прямо от руки рисую как бы в воздухе. Я вижу эти рисунки в VR-пространстве, сразу могу их со всех сторон посмотреть как виртуальную инсталляцию», – отметила VR-художница Надежда Бей.