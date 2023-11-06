В Тюменской области вырос поток туристов

Тюменскую область за последние девять месяцев посетило, по предварительным данным, 2,8 млн туристов. Такое число приезжих на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

© Ura.Ru

«За последние девять месяцев этого года Тюменскую область посетило, по предварительным данным, 2,8 млн туристов, это на 17% больше аналогичного периода прошлого года. В 2021 году — три млн туристов. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей», — рассказала Трофимова журналистам РБК Тюмень.

По ее словам, средний чек поездки в регион варьируется от 16 до 30 тысяч рублей, цена зависит от ее длительности и целей. Трофимова также отметила, что туризм стал одной из основных тем стенда Тюменской области на международной выставке-форуме «Россия».