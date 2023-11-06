Почти в 1,5 раза вырос турпоток в Новосибирскую область

Туристический поток в Новосибирскую область в этом году вырос в 1,4 раза. За первые восемь месяцев 2023 года турпоток составил более 1,8 млн поездок. Об этом сообщает издание РБК Новосибирска со ссылкой на Минэкономразвития региона.

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По данным ЕМИСС, по итогу 2022 года туристический поток в Новосибирскую область составил более 2,9 млн поездок. По Сибири по этому показателю регион занял 1 место, а по России - 9 место.

Также с начала 2023 года в Новосибирской области 865,8 тысяч человек были размещены в коллективных средствах размещения. Отмечается, что это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.