Почти в 1,5 раза вырос турпоток в Новосибирскую область

Почти в 1,5 раза вырос туристический поток в Новосибирскую область
Туристический поток в Новосибирскую область в этом году вырос в 1,4 раза. За первые восемь месяцев 2023 года турпоток составил более 1,8 млн поездок. Об этом сообщает издание РБК Новосибирска со ссылкой на Минэкономразвития региона.
По данным ЕМИСС, по итогу 2022 года туристический поток в Новосибирскую область составил более 2,9 млн поездок. По Сибири по этому показателю регион занял 1 место, а по России - 9 место.
Также с начала 2023 года в Новосибирской области 865,8 тысяч человек были размещены в коллективных средствах размещения. Отмечается, что это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2021 году министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что власти планируют выделить 1 млрд рублей на развитие туризма в регионе. В частности, по 100-200 млн рублей каждый год.