Места силы в России: 5 невероятных локаций

О четырех из них вы наверняка слышали, а пятое, возможно, станет для вас открытием.

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Белуха и Беловодье, Алтай

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Вообще, весь Горный Алтай пропитан особой энергетикой. Вот только часть алтайских мест силы вполне реальна, а другая, скорее, легендарна. Гора Белуха – это про реальность; равноудалённая от всех океанов, она считается «центром мира» и одной из пяти вершин, геологически «армирующих» нашу планету. Коренные жители Алтая считают Белуху священной и стараются лишний раз не тревожить её монументальный покой.

За Белухой открывается вход в сказочную страну Беловодье – и это уже часть легенды о «русской Шамбале», которая показывается только избранным. Особое настроение этих мест настолько откликалось в душах путешественников, что часто становилось вдохновением для творчества. Так, Беловодье перенёс на холст Николай Рерих – и дополнил работу дневником, где подробно объяснил, как туда попасть.

Остров Ольхон, Байкал

Когда на озеро опускается тёмная ночь и успокаиваются волны, можно услышать, как на Ольхоне бьётся сердце Байкала. И само озеро, и остров, и Бурхан со скалой Шаманкой, и мыс Богатырь считаются священными у бурятов, а потому требуют особого к себе отношения – уважительного, бережного и трепетного.

Но и много отдают взамен: каждый, кто оказывается на острове, ощущает его неоспоримую мощь и энергию, бьющую из-под земли, сбивающую с ног байкальским ветром и оседающую брызгами волн. В традиции шаманизма природа – это храм, и храм Ольхона точно заставит даже самого циничного путника пересмотреть свои взгляды.

Москва

Столица привыкла жить на высоких скоростях, мгновенно забывая о том, что ещё вчера казалось важным и актуальным. Москва – место, где спрессовано время. Оно здесь ценится превыше всего: им расплачиваются на Садовом и Кутузовском, за ним пытаются угнаться на глубоких эскалаторах «ВДНХ» и «Парка Победы», его берегут и возводят в абсолют на затянувшихся совещаниях в Сити. Москва не терпит отстающих, но покровительствует тем, кто идёт на опережение. И этим, безусловно, вдохновляет. Настоящее место силы для всех, кто считает счастье синонимом успеха.

Остров Валаам, Карелия

По преданию, установить на Валааме православный крест и основать обитель повелел сам Андрей Первозванный. Так посреди суровой Ладоги появилось место, отрешённое от суеты и мирских невзгод, место глубокого смирения и единения с богом. Валаамский монастырь не раз сравнивали с землёй, но неизменно восстанавливали – помогала твёрдая вера монахов.

В этих хмурых краях, где даже примитивный быт наладить довольно сложно, были отроены величественные соборы и уединённые скиты, составившие удивительно гармоничный ансамбль с природой озёрной Карелии. Валаам – это место, куда попадаешь по зову сердца. И где действительно отдыхаешь не только телом, но и душой.

Место, где вы родились