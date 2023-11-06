Пассажирам внутренних рейсов хотят разрешить покупать алкоголь в дьюти-фри

Продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли аэропортов (МБТ, дьюти-фри) могут разрешить для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами по России. Такой законопроект правительство РФ внесло в Государственную Думу.

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Если такая мера будет введена, то при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне прошлого года дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 млрд рублей, подсчитали в кабмине. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

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В правительстве отмечают, что владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьезные убытки во время пандемии COVID-19. Ситуацию усугубили санкций в отношении России. В таких условиях владельцы не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами, а арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли.

"Так, по данным Реестра владельцев МБТ ФТС России, с 2019 года по март 2023 г. количество владельцев МБТ сократилось на 20%. Объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли с 2019 года по 2022 год включительно сократился с 1 125 289,4 дал до 406 084,3 дал, что составляет 64%", - говорится в пояснительной записке.