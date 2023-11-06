Старт горнолыжному сезону дали в Мурманской области

Горнолыжный сезон первыми в России открыли на склонах Хибин, в Мурманской области. Там заработал популярный курорт «Большой Вудъявр». Самые нетерпеливые любители горных лыж и сноуборда уже опробовали трассы, рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

© Мир24

Настоящий праздник для любителей горных лыж. Поэтому сезон открывают салютом, для большей зрелищности добавили еще и огненное шоу. Все это под музыку.

«Курорт развивается, настроение отличное, самолеты все забиты, жители наших городов тоже приезжают отдохнуть», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Курорт «Большой Вудъявр» в городе Кировске Мурманской области рекордсмен: носит звание самого высокогорного курорта Северо-Запада России. Высшая точка – 1141 метр. Инфраструктура включает десятки километров лыжных трасс на северном и южном склонах гор Хибинского массива.

Путешественники, которые первыми открыли зимний сезон, поделились впечатлениями.

«Нравится здесь, широкие трассы для новичков, не врежешься никуда», – поделилась жительница города Санкт-Петербург Наталья Захарова.

«Я никогда раньше не катался. Вот с друзьями сюда приехали, будем учиться. Хотя и у нас есть Архыз, Домбай, Эльбрус», – сказал турист из Пятигорска Ашот Мартиросян.

В Хибинах открыты 30 спусков для лыжников любого уровня подготовки. Особенно курорт ценят сноубордисты. Для них уложена особая широкая трасса с ровным покрытием. Есть и еще одно преимущество.

«Нигде снега нет, а здесь есть и все кто год ждут, могут приехать сюда и насладиться», – рассказала жительница Нижнего Новгорода Анна Шалашова.