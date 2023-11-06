Названы самые популярные места для горнолыжного отдыха в России

Зима — прекрасное время, чтобы взять отпуск и заняться активным отдыхом, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, многие туристы предпочитают отправляться на российские горнолыжные курорты. Одним из самых популярных направлений является Шерегеш, также стоит рассмотреть Красную Поляну и Архыз, добавила путешественница.

В зимний период туристы чаще всего отправляются отдыхать на горнолыжные курорты. Одним из самых популярных направлений является Шерегеш. Там хорошо сделаны трассы, предоставлен большой выбор прокатного снаряжения, есть горнолыжные школы. Еще одним местом, которое пользуется спросом, является Красная Поляна, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что на Красной Поляне хорошо развита инфраструктура. По ее словам, туда удобно добираться из Сочи, также на курорте предоставлено много комфортабельных отелей, ресторанов, есть бассейны и аквапарк.