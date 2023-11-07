Объем туристических услуг в Татарстане вырос почти на четверть

В Татарстане за январь — сентябрь 2023 года объем услуг туристических агентств, туроператоров, услуг по бронированию и сопутствующих им услуги, оказанных гражданам, составил 4,9 млрд рублей. Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7%.

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В сентябре 2023 года объем туристических услуг, оказанных гражданам в Татарстане, составил 548 млн рублей. По сравнению с первым осенним месяцем прошлого года он вырос на 11,2%.

Доля туристических услуг в общем объеме платных услуг, оказанных населению в республике, составила по итогам 9 месяцев 1,7%, следует из данных Татарстанстата. Аналогичный показатель зафиксировали и в сентябре.

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года республику посетили 3 118 639 путешественников. Это на 69,3 тысячи, или на 2,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.