Между Улан-Удэ и Горно-Алтайском запустят новый авиарейс

"Они и ранее были включены в данное постановление, разница лишь в том, что в 2024 году они будут софинансироваться и из республиканского бюджета, в соотношении от 5% до 25%", - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.