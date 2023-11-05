Турагенты рассказали, как провести новогодние каникулы в РФ

Скоро наступят Новогодние праздники, и многие россияне задумываются о том, как провести их интересно и с пользой. Согласно информации портала Известия, туроператоры назвали самые популярные направления для новогодней недели.

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Но не стоит думать, что все стремятся в теплые страны. Всего 24% туристов выбирают столицу в качестве места отдыха. Кстати, средняя стоимость одной ночи в московском отеле составляет 6500 рублей. На втором месте оказалась Северная столица с 12% туристов и средней ценой за номер в 6000 рублей за ночь.

Третье место в рейтинге заняло Сочи с его горнолыжными курортами, которые привлекли 8% туристов. Стоимость ночлега в отеле там в среднем составляет 7000 рублей.

Также в список попали Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Красноярск. Десятку лидеров закрывают Самара и Мурманск.