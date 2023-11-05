Стало известно, куда чаще всего путешествуют россияне

Путешествия заграницу становятся все сложнее для россиян. Где-то жителей нашей страны не рады видеть, в других странах напряженная ситуация, а третьи страны могут быть слишком дорогими для российских туристов. Поэтому, все больше россиян предпочитает внутренний туризм. О том, куда чаще всего едут жители России рассказал портал MSK1.RU со ссылкой на российских туроператоров.

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Так, в первую очередь, зимой россияне ездят на горнолыжные курорты. Один из самых популярных — Солнечная долина в Миассе Челябинской области. Там есть целых 12 трасс, тюбинговая и трасса для беговых лыж. Также там есть множество кафе и ресторанов, а летом работает пляж на озере и прокат лодок.

Также россияне ездят покататься на лыжах в Сочи в Красную поляну. Там есть склоны для разных уровней катания на четырех горнолыжных комплексах, отели, магазины, рестораны, кафе, клубы и многое другое.

В последние два года популярным у туристов стал и Дагестан и это вовсе не про лыжи и сноуборды. В этом регионе нужно наслаждаться природой и окружающими красотами, вкусной едой и местным гостеприимством. Цены там очень демократичные, но стоит помнить, что как туристический регион Дагестан только развивается и уступает по инфраструктуре дорогим курортам.