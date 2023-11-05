Что следует знать при путешествии в Ингушетию

Ингушетия самый маленький регион России. Но при этом один из самых красивых. Главные достопримечательности сосредоточены в горной части, на которую приходится всего 15 процентов территории республики. Здесь зарегистрировано больше 5000 объектов культурного наследия: башни, замки, склепы. Больше нигде в мире нет такого скопления средневековой архитектуры.

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Кавказский пленник

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Столица Ингушетии Магас тоже владеет рекордом: это самый молодой (основан в 1994 году) и самый маленький административный центр в России. Так что, если захотите увидеть более аутентичный город, то лучше поехать в гораздо более старую и крупную Назрань. Да что там ехать? От одного города до другого за час пешком дойти можно! Теперь-то вы представили себе размеры региона?

Иду, фотографирую, слышу грозный окрик из-за спины. Ко мне направляется молодой человек с бородой. Тут надо учесть, что кавказцы часто выглядят более грозно, чем их действительные намерения. Обычное дружелюбие оберегает от конфликтных ситуаций. Чаще всего.

- Вы зачем фотографируете, - спросил ингуш после приветствия. - Это наша улица! Нужны обоснования.

Не ожидал права собственности на горный пейзаж в конце дороги. Удивленно сказал, что путешествую, снимаю достопримечательности на память. А собственно, что тут еще можно было добавить? Кстати, этого объяснения оказалось вполне достаточно. Иду дальше с фотоаппаратом. Притормаживает машина без номеров - это так полиция ездит. Выходит сотрудник органов внутренних дел и интересуется, зачем это я в их дела сую свой объектив.

- Я путешественник, - действую по проверенной схеме, должна сработать.

- К нам путешественники не ездят, только наркокурьеры. Проедем в участок!

Не сработало.

Выясняется, что кто-то из местных увидел человека, явно внешностью отличающегося от коренного населения, и сообщил в полицию: ходит, фотографирует, прошу принять меры. По словам офицеров, жители активно борются с наркопреступностью в республике и следят за подозрительными личностями. И из тех, кого задерживают по звонку, процентов 50-60 на самом деле оказываются наркодельцами. Но именно в этот день получилась облава на туристов - до меня загребли математика из Екатеринбурга.

Разговаривали со мной ласково, с подвохом в почти каждом вопросе. Приехал кто-то старший по званию. Досмотрели мой рюкзак, изучили переписку в телефоне, проверили снимки. Я так понравился офицерам, что они на прощание захотели меня сфотографировать на память. Нашли красивую стену с нарисованной линейкой. На ее фоне сначала запечатлели в фас, потом в профиль. Отсканировали пальцы - наверно, тоже для альбома. Все-таки внимание всегда приятно.

Тещи тоже три?

Давайте оставим эту "столицу кавказского гостеприимства" и перенесемся в горы. Джейрахский район Ингушетии находится на границе с Грузией, поэтому при въезде в него нужно предъявить пограничникам паспорт. И почти сразу за КПП начнутся невиданные красоты.

В отличие от соседней Чечни тут сохранилось много старинных родовых башен. Уж никто не скажет, что ингуши безбашенные! Профессия строителя настолько ценилась здесь, что зодчих, как и знахарей, не трогали даже из кровной мести.

- Здесь долгих осад не было. В случае нападения зажигался сигнальный огонь, и тогда из соседней башни по закону гор должны были прийти на помощь. Это означало, что люди, осадившие башенный комплекс, сами себя загнали в ловушку, - объясняет экскурсовод Ислам.

Высота строений - 25-30 метров, с такой дистанции можно вести эффективную стрельбу из лука. Вход - только на второй этаж, чтобы врагу было сложнее попасть внутрь. При возведении оборонительных сооружений использовали как "сухую" кладку, так и раствор из сланцевой крошки, глины, извести, яиц и крови. На строительство одной башни выделялся ровно год. Если за 365 дней завершающий камень не успевали водрузить на крышу, считалось, что слово не сдержали. А значит, эту башню нельзя использовать! Разбирали до основания и начинали с нуля. И скорее всего, с новым подрядчиком.

В горной Ингушетии сохранилось 20 языческих святилищ и храмов и две христианских церкви - одни из древнейших на территории России. Также есть большое количество склепов - их ставили на солнечной и ветреной стороне, чтобы тела не разлагались, а мумифицировались.

- У нас до сих пор воруют невест; разумеется, по согласию. Родителям выплачивается калым. Сразу скажу: девушку не покупают. Рабство - этот уголовная статья. Насильно замуж девушек не выдают. Это все стереотип, что мужей они видят только после свадьбы. Поверьте, у наших женщин намного больше прав, чем надо было! - уверяет Ислам. - Многоженство приветствуется. Жениться нельзя, если нет возможности всех жен одинаково обеспечить. И у первой супруги надо разрешение получать на следующий брак, нельзя перед фактом просто ставить.

Важная деталь: зятю категорически запрещено после свадьбы показываться на глаза теще и тестю. Может, это и нам перенять?

Персонаж фильма "Тени исчезают в полдень" говорит:

"У вас своя свадьба, у нас - своя".

Он и не подозревал, что описал типичный ингушский обряд, когда бракосочетание юноши и девушки празднуют отдельно. Дома у невесты гуляет ее тейп, у жениха - его родня. Кстати, сам жених на свадьбе не присутствует, он сидит в соседском доме и ждет, когда все закончится. Ему нельзя показываться на глаза старейшинам.