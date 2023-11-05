Каким будет новый закон о туризме

В России могут узаконить деятельность агрегаторов на рынке туристических услуг, а гостевые дома признать официальными средствами размещения. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, сообщает «Парламентская газета».

© Мир24

По его словам, спрос на внутренний туризм серьезно опережает предложение, поэтому на туристическом рынке такие высокие цены. Тарбаев отметил, что в настоящее время следует отработать качество туристического предложения.

Одно из поправок в закон о туризме станет фиксация понятия «агрегатора» на рынке туристических услуг, сказал Тарбаев. Он также добавил, что необходимо вывести из серой зоны гостевые дома – определить, что это такое и по каким правилам они должны работать.