Байкал в ритме джаза: топ-5 фестивалей в России, которые стоит посетить туристам

Если вы думаете, что осенью путешествовать скучно, то предлагаем вам узнать, чем могут занять туристов города России даже в самый пасмурный день. Так, к примеру, в Крыму вчера стартовал «Ноябрьфест». А какие еще фестивали ждут туристов, узнала «Вечерняя Москва».

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Событийный туризм в России набирает обороты.

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— Количество фестивалей растет с каждым годом. Многие из них стали уже визитными карточками регионов. Так, в Москву едут на новогодние праздники, чтобы окунуться в волшебство «Путешествия в Рождество», а арт-парк в Калужской области прославился на всю страну празднованием Масленицы, — делится организатор путешествий Алексей Овсянников.

Крым и вино

В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма будут проводить экскурсии, дегустации и мастер-классы. На ведущих винных площадках пройдут мероприятия по направлениям «вино и кино», «вино и живопись», «вино и музыка». И все это в рамках «Ноябрьфеста». Главное мероприятие пройдет 18-го числа на территории Центра винного туризма в Ялте. Подробности можно узнать на сайте фестиваля. Участие в программах бесплатное.

Угощает Эльбрус

Если на праздничные выходные вы планируете отправиться в Кабардино-Балкарскую Республику, не забудьте посетить гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса». Он пройдет в очень живописной локации — на поляне Азу, у подножия горы. Организаторы мероприятия представят десять ресторанных концепций и гастрономическое шоу. Все желающие смогут продегустировать национальные блюда.

Также запланировано выступление творческих коллективов, музыкантов, диджеев. А для семей участников специальной военной операции проведут специальные экскурсии по канатной дороге. Площадки будут открыты все дни фестиваля с 9:00 до 21:00. Участие бесплатное.

Кузница истории

А в День народного единства на Тверском ипподроме в Твери уже в седьмой раз пройдет большой праздник исторической реконструкции — фестиваль «Преодолевая Смуту». Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, квесты...

Так, на площадке ремесленной слободы будет расположена старинная кузница. В кожевенной мастерской посетители смогут изготовить сувенир, а сапожных дел мастер расскажет о производстве обуви на Руси.

Площадки будут работать с 11:00 до 17:00.

Музыка Сибирского моря

С 2006 года в Иркутской области проводят фестиваль «Джаз на Байкале». В этот раз гостей ждут с 9 по 13 ноября. В рамках одного из самых крупных в России джазовых фестивалей пройдут мастер-классы, творческие встречи. В программе запланированы и традиционные образовательные мероприятия. Откроет фестиваль концерт «КиноДжаз». Он пройдет в Иркутской филармонии. «Гвоздь программы» — московская джазовая дива Марина Волкова. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

Пряничное путешествие

Уже в седьмой раз в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Мир пряника».

К слову, это единственное в мире мероприятие подобного формата, посвященное пряничному искусству. Фестиваль встретит своих гостей со 2 по 10 декабря.

Организаторы мероприятия представят уникальную коллекцию «Пряники мира» с экспонатами более чем из 16 стран. Гостей также ждут выставки, мастер-классы, квесты и многое другое. Посетить площадки фестиваля можно будет бесплатно.

И ехать далеко не нужно

Московская область тоже радует туристов. «Вечерняя Москва» узнала, какие фестивали подготовили города Подмосковья на 4 ноября.

В Коломне состоится юбилейный, 10-й открытый фестиваль национальных культур «Под небом одним». В этот день будут работать традиционные площадки фестиваля: «Национальная кухня» с дегустацией национальных блюд, «Многоцветье культур» с выставкой национального быта и ремесел, «Хоровод дружбы» с интерактивной музыкальной программой.В сельском поселении Селковское Сергиево-Посадского района пройдет фестиваль «В гостях у Ставра». Гостей ждет атмосфера русского крестьянского подворья. В программе: различные квесты и мастер-классы, исторические реконструкции и концерт. Ощущение праздника дополнит аутентичная атмосфера с самоварами и домашней выпечкой из русской печи, подвижными играми и хороводами.В Зарайске до 12 ноября проходит фестиваль «Между прошлым и будущим». Так, 4 и 5 ноября всех желающих научат гончарному ремеслу. У гостей будет возможность взглянуть на город под другим углом с помощью новых арт-объектов, установленных специально в рамках фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Овсянников, организатор путешествий: