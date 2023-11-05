Власти Крыма хотят увеличить турпоток до 6,5 млн человек

Власти Крыма хотят в следующем году увеличить поток туристов до 6,5 млн человек
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в следующем году власти Крыма намерены нарастить туристический поток на полуостров до 6,5 миллиона отдыхающих.
«По следующему году мы ориентируемся на сообщение в полном объеме железнодорожного и автомобильного транспорта, не говорим пока про авиационное, и вернуться к цифре 6-6,5 миллионов отдыхающих», - сказал РИА Новости Константинов.
В этом году Крым до конца года посетят порядка 4,5 млн туристов. Федеральные власти оказывают поддержку туристической отрасли региона.