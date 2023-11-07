Возможны ли у российских отелей невозвратные тарифы

Одним из нововведений, предложенных в рамках плана Минэкономразвития, является легализация невозвратных тарифов в отелях. Они позволяют гостиницам предлагать номера по более низким ценам за счет отказа клиента от возможности возврата денег при отмене брони. Такие тарифы стали распространенной практикой во всем мире, особенно в условиях растущей конкуренции и стремления потребителей к экономии.

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Динамика распространения невозвратных тарифов усиливается, поскольку многие гостиницы стараются максимизировать свои доходы, предлагая разнообразные ценовые стратегии. В этом смысле предложение Минэка соответствует общемировому тренду, но быстро ввести его вряд ли получится, так как это требует серьезных изменений законодательства, считает гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

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Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России«Безусловно, это поправки к закону «О туризме» и к закону «О защите прав потребителей». То есть это не простая туристическая история. Это небыстрый процесс. И это не решение Минэка должно быть. Для отельеров это удобно, потому что это гарантирует им получение денег независимо от прибытия туриста. Сейчас одна из проблем — это то, что туристы, не оплачивая бронь, могут в последний день отказаться, а номер невозможно продать за один день. Невозвратный тариф позволит отелям лучше регулировать загрузку, получать чуть больше дохода. Взамен этот тариф, конечно, должен быть более низким, чем классический тариф с возможностью отмены».

Кроме того, предлагается ввести возможность регистрации в гостиницах без необходимости обязательного предъявления паспорта. Однако иные идентифицирующие личность документы все же потребуются. Это также является распространенной практикой в большинстве стран, где в целях безопасности и для ведения учета посетителей при заселении в отель требуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Но существующие в России правила излишне строгие, считает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма «У нас сейчас избыточные требования по заселению в гостиницы: требуется только российский паспорт, нельзя заселяться даже по загранпаспорту. Сейчас это возможно, только если у гражданина России есть вид на жительство с отметкой в загранпаспорте. Более того, для детей требуются нотариально заверенные копии свидетельства о рождении, согласие родителей. По общемировой практике и практике бизнеса, конечно, нужно это облегчать. Но эта мера, скорее всего, будет отражать текущую практику гостиниц, которые максимально стараются не досаждать гостям излишними требованиями. Сейчас проживание в гостинице равно временной регистрации на территории конкретного субъекта, поэтому требования довольно строгие».