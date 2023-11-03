В российском регионе начали благоустройство экотропы

В Пермском крае начались работы по благоустройству экологической тропы около Усьвинских столбов. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Дирекцию ООПТ региона.

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На территории установили настилы, информационные аншлаги об участке и входную группу. Кроме того, здесь появились интерактивные малые архитектурные формы, благодаря которым можно узнать о животных, обитающих в природном парке.

Отмечается, что благоустройство экотропы стало возможным благодаря введению в июле платы за посещение природных территорий. За счет этого в парках обустраивают зоны отдыха и туристические стоянки, а также укладывают настилы и размещают аншлаги.